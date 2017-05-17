www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП716304
Уникальный номер закупки
36/04
Наименование закупки
Смесь шлакообразующая разливочная РС-И-1 (10) ( ранее смесь ТСК-10) У-23431197.002-99 Хим.состав : Углерод % - не менее 14,9%; SiO2 - не менее 27,8% ; СаО - не менее 23,2; Влага % не более 0,4% ; насыпная плотность кг/м.куб. не менее 710. Используется при разливки стали сифоном как покровная смесь для защиты зеркала металла.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 17:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-81-96
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Olga.Gavrilova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Смесь шлакообразующая разливочная РС-И-1 (10) ( ранее смесь ТСК-10)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 15:00 GMT +317.05.2017 15:0017.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716304Дата и время окончания срока приема заявок Смесь шлакообразующая разливочная РС-И-1 (10) ( ранее смесь ТСК-10)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 15:0017.05.2017 15:0017.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716304Дата и время вскрытия заявок Смесь шлакообразующая разливочная РС-И-1 (10) ( ранее смесь ТСК-10)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Смесь шлакообразующая разливочная РС-И-1 (10) ( ранее смесь ТСК-10)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
120 тонн поставка отдельными партиями по 20 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650 Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
24.10.21.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.