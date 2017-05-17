Смесь шлакообразующая разливочная РС-И-1 (10) ( ранее смесь ТСК-10) У-23431197.002-99 Хим.состав : Углерод % - не менее 14,9%; SiO2 - не менее 27,8% ; СаО - не менее 23,2; Влага % не более 0,4% ; насыпная плотность кг/м.куб. не менее 710. Используется при разливки стали сифоном как покровная смесь для защиты зеркала металла.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП716304 Уникальный номер закупки 36/04 Номер закупки Наименование закупки Смесь шлакообразующая разливочная РС-И-1 (10) ( ранее смесь ТСК-10) У-23431197.002-99 Хим.состав : Углерод % - не менее 14,9%; SiO2 - не менее 27,8% ; СаО - не менее 23,2; Влага % не более 0,4% ; насыпная плотность кг/м.куб. не менее 710. Используется при разливки стали сифоном как покровная смесь для защиты зеркала металла. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры извещение 36/04

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 322-81-96 Факс +7 812 322-80-07 Адрес электронной почты Olga.Gavrilova@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Гаврилова Ольга Николаевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова: металл

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru