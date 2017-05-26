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Номер извещения
ГП716303
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: земельный участок сельскохозяйственного назначения, общей площадью 12 200 000 кв. м, расположенный по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Красноярец». Собственник: ООО «Красноярец»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 8512 55-04-10
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
info@arag.su
Ф.И.О. контактного лица
Ушанова Дилара Равилевна
Место рассмотрения предложений
г.Астрахань
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Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:0:73, общей площадью 12 200 000 кв. м, расположенный по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Красноярец».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 12:00 GMT +326.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716303Дата и время окончания срока приема заявок Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:0:73, общей площадью 12 200 000 кв. м, расположенный по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Красноярец».г.Астрахань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.05.2017 15:0029.05.2017 15:0029.05.2017 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716303Дата окончания срока рассмотрения заявок Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:0:73, общей площадью 12 200 000 кв. м, расположенный по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Красноярец».г.Астрахань
Дата и время проведения
30.05.2017 11:0030.05.2017 11:0030.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716303Дата и время проведения Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:0:73, общей площадью 12 200 000 кв. м, расположенный по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Красноярец».г.Астрахань
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 12:0014.06.2017 12:0014.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716303Подведение итогов не позднее Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:0:73, общей площадью 12 200 000 кв. м, расположенный по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Красноярец».г.Астрахань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201714.06.2017 12:0014.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716303Подведение итогов не позднее Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:0:73, общей площадью 12 200 000 кв. м, расположенный по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Красноярец».г.Астрахань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:0:73, общей площадью 12 200 000 кв. м, расположенный по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Красноярец».
Начальная цена
6 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
610 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОЯРЕЦ
Все закупки и тендеры КРАСНОЯРЕЦ
Адрес местонахождения
416157, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, с. Черемуха, Гагарина, 2
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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