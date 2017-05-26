Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: земельный участок сельскохозяйственного назначения, общей площадью 2134970 кв.м, расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский район, в 22,5 км. Северо-восточнее п. Лиман, в 6,5 км. Северо-западнее с. Новогеоргиевск. Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП716300 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: земельный участок сельскохозяйственного назначения, общей площадью 2134970 кв.м, расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский район, в 22,5 км. Северо-восточнее п. Лиман, в 6,5 км. Северо-западнее с. Новогеоргиевск. Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ Юридический адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Почтовый адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Контактный телефон +7 8512 55-04-10 Факс +7 495 276-00-51 Адрес электронной почты info@arag.su Ф.И.О. контактного лица Ушанова Дилара Равилевна Место рассмотрения предложений г.Астрахань Ключевые слова:

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