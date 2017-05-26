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    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: земельный участок сельскохозяйственного назначения, общей площадью 2134970 кв.м, расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский район, в 22,5 км. Северо-восточнее п. Лиман, в 6,5 км. Северо-западнее с. Новогеоргиевск. Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: земельный участок сельскохозяйственного назначения, общей площадью 2134970 кв.м, расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский район, в 22,5 км. Северо-восточнее п. Лиман, в 6,5 км. Северо-западнее с. Новогеоргиевск. Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716300Дата и время окончания срока приема заявок Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:07:221201:1048, общей площадью 2134970 кв.м, расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский район, в 22,5 км. Северо-восточнее п. Лиман, в 6,5 км. Северо-западнее с. Новогеоргиевскг.АстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716300

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: земельный участок сельскохозяйственного назначения, общей площадью 2134970 кв.м, расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский район, в 22,5 км. Северо-восточнее п. Лиман, в 6,5 км. Северо-западнее с. Новогеоргиевск. Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 8512 55-04-10

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    info@arag.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушанова Дилара Равилевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Астрахань

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:07:221201:1048, общей площадью 2134970 кв.м, расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский район, в 22,5 км. Северо-восточнее п. Лиман, в 6,5 км. Северо-западнее с. Новогеоргиевск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 12:00 GMT +326.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716300Дата и время окончания срока приема заявок Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:07:221201:1048, общей площадью 2134970 кв.м, расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский район, в 22,5 км. Северо-восточнее п. Лиман, в 6,5 км. Северо-западнее с. Новогеоргиевскг.Астрахань

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.05.2017 15:0029.05.2017 15:0029.05.2017 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716300Дата окончания срока рассмотрения заявок Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:07:221201:1048, общей площадью 2134970 кв.м, расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский район, в 22,5 км. Северо-восточнее п. Лиман, в 6,5 км. Северо-западнее с. Новогеоргиевскг.Астрахань

    Дата и время проведения

    30.05.2017 11:0030.05.2017 11:0030.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716300Дата и время проведения Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:07:221201:1048, общей площадью 2134970 кв.м, расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский район, в 22,5 км. Северо-восточнее п. Лиман, в 6,5 км. Северо-западнее с. Новогеоргиевскг.Астрахань

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 12:0014.06.2017 12:0014.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716300Подведение итогов не позднее Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:07:221201:1048, общей площадью 2134970 кв.м, расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский район, в 22,5 км. Северо-восточнее п. Лиман, в 6,5 км. Северо-западнее с. Новогеоргиевскг.Астрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 12:0014.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716300Подведение итогов не позднее Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:07:221201:1048, общей площадью 2134970 кв.м, расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский район, в 22,5 км. Северо-восточнее п. Лиман, в 6,5 км. Северо-западнее с. Новогеоргиевскг.Астрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:07:221201:1048, общей площадью 2134970 кв.м, расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский район, в 22,5 км. Северо-восточнее п. Лиман, в 6,5 км. Северо-западнее с. Новогеоргиевск

    Начальная цена

    900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    90 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    90 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
    Все закупки и тендеры АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ

    Адрес местонахождения

    416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12

    Классификатор ОКПД2

    68.1

    Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Земельный участок"

    Кол-во: 0

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