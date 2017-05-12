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    Главная / Торги / Поставка строительного материала (ГКЛ в комплекте «КНАУФ», наливной пол «VETONIT», пескобетон Бирс, шитрок, сетка под стяжку, штукатурка «КНАУФ» МП-75, шпаклевка KR «VETONIT») для нужд ООО "МСК Истэйт" по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, д.43

    Поставка строительного материала (ГКЛ в комплекте «КНАУФ», наливной пол «VETONIT», пескобетон Бирс, шитрок, сетка под стяжку, штукатурка «КНАУФ» МП-75, шпаклевка KR «VETONIT») для нужд ООО "МСК Истэйт" по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, д.43

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2017 15:0012.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716299Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительного материала (ГКЛ в комплекте «КНАУФ», наливной пол «VETONIT», пескобетон Бирс, шитрок, сетка под стяжку, штукатурка «КНАУФ» МП-75, шпаклевка KR «VETONIT») для нужд ООО "МСК Истэйт" по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, д.43МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716299

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка строительного материала (ГКЛ в комплекте «КНАУФ», наливной пол «VETONIT», пескобетон Бирс, шитрок, сетка под стяжку, штукатурка «КНАУФ» МП-75, шпаклевка KR «VETONIT») для нужд ООО "МСК Истэйт" по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, д.43

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 15:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 2

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Техническое задание_Изменен 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТС ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры МРТС ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18

    Контактный телефон

    +7 495 181-99-99 доб. 113

    Факс

    +7 495 181-99-99

    Адрес электронной почты

    A.Kozyrev@mrts-holding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козырев Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительного материала (ГКЛ в комплекте «КНАУФ», наливной пол «VETONIT», пескобетон Бирс, шитрок, сетка под стяжку, штукатурка «КНАУФ» МП-75, шпаклевка KR «VETONIT») для нужд ООО "МСК Истэйт" по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, д.43

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.05.201726.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716299Подведение итогов не позднее Поставка строительного материала (ГКЛ в комплекте «КНАУФ», наливной пол «VETONIT», пескобетон Бирс, шитрок, сетка под стяжку, штукатурка «КНАУФ» МП-75, шпаклевка KR «VETONIT») для нужд ООО "МСК Истэйт" по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, д.43Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительного материала (ГКЛ в комплекте «КНАУФ», наливной пол «VETONIT», пескобетон Бирс, шитрок, сетка под стяжку, штукатурка «КНАУФ» МП-75, шпаклевка KR «VETONIT») для нужд ООО "МСК Истэйт" по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, д.43

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Козыреву Андрею Владимировичу, тел.: +7 (495) 181 99 99, доб.113, e-mail: A.Kozyrev@mrts-holding.ru. По техническим вопросам обращаться к Злобину Юрию Владимировичу, тел.: +7 (495) 640 37 77, доб. 76-00, сот. тел.+7(916)577-11-44, e-mail: GCadmin@mskestate.com.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Херсонская, 43Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Преимуществом будет являться оплата в течение 15 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. 2. 30% аванс, 70% в течение 15 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. Срок поставки: максимально сжатые.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТС ХОЛДИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МРТС ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры МРТС ХОЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    96.09

    Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Профиль направляющий ПН «КНАУФ», 3м, 28х27мм"

    Кол-во: 1135

    "Позиция 2"

    "ГКЛ простой (серый) «КНАУФ» толщина 9,5 мм, 1200х2500мм"

    Кол-во: 1850

    "Позиция 3"

    "Шпаклевка KR «VETONIT» (25 кг)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 4"

    "Штукатурка «КНАУФ» МП-75 (30 кг)"

    Кол-во: 5600

    "Позиция 5"

    "6. Стульчики под сетку 30-35мм"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 6"

    "Сетка под стяжку оцинкованная 100х100х5"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 7"

    "Шитрок (28кг)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 8"

    "Пескобетон Бирс (50 кг)"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 9"

    "Наливной пол «VETONIT» (25 кг)"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 10"

    "Дихтунгсбанд лента уплотнительная «КНАУФ» 50мм"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 11"

    "Тяга подвеса 500мм «КНАУФ»"

    Кол-во: 2025

    "Позиция 12"

    "Соединитель профилей 1-уровневый П60х27мм, краб (толщина 0,9мм) «КНАУФ»"

    Кол-во: 4575

    "Позиция 13"

    "Удлинитель профиля «КНАУФ» П60х27"

    Кол-во: 2025

    "Позиция 14"

    "Подвес с зажимном «КНАУФ» 60х27 100х58х42"

    Кол-во: 2025

    "Позиция 15"

    "Профиль потолочный ПП «КНАУФ», 3м, 60х27"

    Кол-во: 2550

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