Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

определяются в соответствии с Проектом договора (в разделе V «Проект договора»). Срок поставки продукции: определяется с момента заключения договора, в соответствии с Приложением № 1 «Спецификация» (в разделе V «Проект договора»)