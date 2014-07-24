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Номер извещения
ГП406391
Уникальный номер закупки
123-А-ВЦ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
30.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.07.2014 09:00 GMT +324.07.2014 09:0024.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406391Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.07.2014 09:0028.07.2014 09:0028.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406391Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
30.07.2014 09:0030.07.2014 09:0030.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406391Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
01.08.2014 09:0001.08.2014 09:0001.08.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406391Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
129,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
351 066,27 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2839,00 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самарская область, г. Сызрань, ул. Суворова, д. 177Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.07.2014 09:00 GMT +324.07.2014 09:0024.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406391Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.07.2014 09:0028.07.2014 09:0028.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406391Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
30.07.2014 09:0030.07.2014 09:0030.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406391Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
01.08.2014 09:0001.08.2014 09:0001.08.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406391Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
222,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
444 131,16 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2077,40 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, ул. Комарова, д. 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.07.2014 09:00 GMT +324.07.2014 09:0024.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406391Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.07.2014 09:0028.07.2014 09:0028.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406391Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
30.07.2014 09:0030.07.2014 09:0030.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406391Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
01.08.2014 09:0001.08.2014 09:0001.08.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406391Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
295,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 131 531,78 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1.1 - 596,9 кв.м. 1.2 - 7213,7 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Проезжая, д. 9аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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