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Номер извещения
0132300008821000039
Уникальный номер закупки
0132300008821000039
Наименование закупки
Актуализация генерального плана и правил землепользования и застройки Воздвиженского сельсовета Воскресенского района Нижегородской области с подготовкой обязательного приложения по координатному описанию границ населенных пунктов и территориальных зон и приведением генерального плана в соответствии с действующим законодательством 0132300008821000039
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
23.04.2021 09:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Актуализация генерального плана и правил землепользования и застройки Воздвиженского сельсовета Воскресенского района Нижегородской области с подготовкой обязательного приложения по координатному описанию границ населенных пунктов и территориальных зон и приведением генерального плана в соответствии с действующим законодательством
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0132300008821000039Подведение итогов не позднее Актуализация генерального плана и правил землепользования и застройки Воздвиженского сельсовета Воскресенского района Нижегородской области с подготовкой обязательного приложения по координатному описанию границ населенных пунктов и территориальных зон и приведением генерального плана в соответствии с действующим законодательством
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Актуализация генерального плана и правил землепользования и застройки Воздвиженского сельсовета Воскресенского района Нижегородской области с подготовкой обязательного приложения по координатному описанию границ населенных пунктов и территориальных зон и приведением генерального плана в соответствии с действующим законодательством
Начальная цена
820 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов