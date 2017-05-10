Открытый запрос цен на право заключения договоров на поставку телефонного оборудования и лицензий AVAYA для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705030 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос цен на право заключения договоров на поставку телефонного оборудования и лицензий AVAYA для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Трансойл

Все закупки и тендеры Трансойл Юридический адрес 197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А Почтовый адрес 197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А Контактный телефон +7 812 332-22-00 Факс +7 812 332-22-86 Адрес электронной почты efimov.oa@transoil.com Ф.И.О. контактного лица Ефимов Олег Анатольевич Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова:

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