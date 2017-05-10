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    Главная / Торги / Открытый запрос цен на право заключения договоров на поставку телефонного оборудования и лицензий AVAYA для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»

    Открытый запрос цен на право заключения договоров на поставку телефонного оборудования и лицензий AVAYA для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2017 16:0010.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705030Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телефонного оборудования и лицензий AVAYA для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино» Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705030

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос цен на право заключения договоров на поставку телефонного оборудования и лицензий AVAYA для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 15:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Контактный телефон

    +7 812 332-22-00

    Факс

    +7 812 332-22-86

    Адрес электронной почты

    efimov.oa@transoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимов Олег Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка телефонного оборудования и лицензий AVAYA для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.05.2017 16:00 GMT +310.05.2017 16:0010.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705030Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телефонного оборудования и лицензий AVAYA для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино» Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.05.2017 16:0010.05.2017 16:0010.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705030Дата и время вскрытия заявок Поставка телефонного оборудования и лицензий AVAYA для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино» Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705030Подведение итогов не позднее Поставка телефонного оборудования и лицензий AVAYA для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино» Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка телефонного оборудования и лицензий AVAYA для нужд ООО «Трансойл» и ООО «ВРК «Купино»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    47.4

    Услуги по розничной торговле информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    09.06.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "AVAYA B179 SIP CONFERENCE PHONE POE ONLY NO AC POWER 700504740"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Телефон Avaya 1608-I без блока питания"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "700466105 Телефон IP DECT DECT 3720 HANDSET + 700466253 Зарядное устройство DECT HANDSET BASIC CHRGR EU"

    Кол-во: 27

    "Позиция 4"

    "Телефон Avaya 1608-I с блоком питания"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Телефон Avaya VoIP IP PHONE 1608-I без блока питания"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Телефон Avaya 1603-I без блока питания"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Адаптер питания для телефонов 16xx серии PWR ADPTR 5V 1600"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "700476005 Базовый блок IPO IP500 V2 CNTRL UNIT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Экземпляр ПО в электронном виде IPO R9 ESSNTL ED ADI LIC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "700429202 Комплект монтажный Avaya IPO 500 RACK MNTG KIT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "700479702 Системная карта IPO IP500 V2 SYS SD CARD AL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "IPO R9 AV IP ENDPOINT 20 (275620)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Внутренняя Базовая станция DECT R4 DECT IP RADIO BASE STATION VERSION 2 WITH INTERNAL ANTENNA"

    Кол-во: 1

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