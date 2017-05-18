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    Главная / Торги / Проведение работ по ремонту кровли 8го строения по адресу: Проспект Мира, 102

    Проведение работ по ремонту кровли 8го строения по адресу: Проспект Мира, 102

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2017 10:0018.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073052Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по ремонту кровли 8го строения по адресу: Проспект Мира, 102 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705073052

    Уникальный номер закупки

    030А_2017-ОЗ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение работ по ремонту кровли 8го строения по адресу: Проспект Мира, 102

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 15:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Извещение

    Смета

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    публичное акционерное общество Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Почтовый адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Контактный телефон

    +7 919 769-71-41

    Факс

    +7 495 781-26-93

    Адрес электронной почты

    sales@impuls.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черняховский Евгений Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Работы кровельные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение работ по ремонту кровли 8го строения по адресу: Проспект Мира, 102

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2017 10:00 GMT +318.05.2017 10:0018.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073052Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по ремонту кровли 8го строения по адресу: Проспект Мира, 102 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.05.2017 23:5919.05.2017 23:5919.05.2017 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705073052Дата окончания срока рассмотрения заявок Проведение работ по ремонту кровли 8го строения по адресу: Проспект Мира, 102 Москва

    Дата и время проведения

    22.05.2017 10:0022.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705073052Дата и время проведения Проведение работ по ремонту кровли 8го строения по адресу: Проспект Мира, 102 Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2017 10:1529.05.2017 10:1529.05.2017 10:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073052Подведение итогов не позднее Проведение работ по ремонту кровли 8го строения по адресу: Проспект Мира, 102 Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201729.05.2017 10:1529.05.2017 10:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073052Подведение итогов не позднее Проведение работ по ремонту кровли 8го строения по адресу: Проспект Мира, 102 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по ремонту кровли 8го строения по адресу: Проспект Мира, 102

    Начальная цена

    750 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    22 500,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с ПРЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с ПРЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с ПРЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «публичное акционерное общество Импульс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПП Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Адрес местонахождения

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Классификатор ОКПД2

    43.91.1

    Работы кровельные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение работ по ремонту кровли 8го строения по адресу: Проспект Мира, 102 "

    Кол-во: 0

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