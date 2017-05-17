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Номер извещения
ГП716292
Уникальный номер закупки
169-562/17
Наименование закупки
Поставка каплеотбойников и распределителей газожидкостного потока для газосепаратора промежуточного 20С-1 и газосепаратора низкотемпературного 20С-2 для Чаяндинского НГКМ (3 очередь)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-35
Факс
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Адрес электронной почты
Yuriy.Yatsuk@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Яцук Юрий Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка каплеотбойников и распределителей газожидкостного потока для Газосепаратора промежуточного 20С-1 и Газосепаратора низкотемпературного 20С-2 для Чаяндинского НГКМ (3 очередь)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 08:00 GMT +317.05.2017 08:0017.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716292Дата и время окончания срока приема заявок Поставка каплеотбойников и распределителей газожидкостного потока для Газосепаратора промежуточного 20С-1 и Газосепаратора низкотемпературного 20С-2 для Чаяндинского НГКМ (3 очередь) Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 08:0017.05.2017 08:0017.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716292Дата и время вскрытия заявок Поставка каплеотбойников и распределителей газожидкостного потока для Газосепаратора промежуточного 20С-1 и Газосепаратора низкотемпературного 20С-2 для Чаяндинского НГКМ (3 очередь) Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 08:0030.06.2017 08:0030.06.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716292Подведение итогов не позднее Поставка каплеотбойников и распределителей газожидкостного потока для Газосепаратора промежуточного 20С-1 и Газосепаратора низкотемпературного 20С-2 для Чаяндинского НГКМ (3 очередь) Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 08:0030.06.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716292Подведение итогов не позднее Поставка каплеотбойников и распределителей газожидкостного потока для Газосепаратора промежуточного 20С-1 и Газосепаратора низкотемпературного 20С-2 для Чаяндинского НГКМ (3 очередь) Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка каплеотбойников и распределителей газожидкостного потока для Газосепаратора промежуточного 20С-1 и Газосепаратора низкотемпературного 20С-2 для Чаяндинского НГКМ (3 очередь)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
25
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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