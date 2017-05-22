Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: Оплата поставляемой продукции производится в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытых в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке, выбранным головным исполнителем. Оплата поставляемой продукции производится Покупателем за полученный фактический объем продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Покупателем продукции и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 без замечаний, при условии своевременного предоставления счета-фактуры. Срок поставки (выборки) товара: Поставка продукции осуществляется в сроки, указанные в Спецификации к Проекту договора (Часть VI Документации к Извещению № 157/47-2017 о проведении конкурса на право заключения договора). Поставщик обязуется доставить продукцию к месту поставки за свой счет и своими силами или с привлечением третьих лиц