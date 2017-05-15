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Номер извещения
31705073095
Уникальный номер закупки
294/63-ЗКЦ
Наименование закупки
Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку комплекта оборудования для окрасочной камеры КО ГФ 3,1х4,5х3,55, проведение монтажных, пусконаладочных работ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 15:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-66
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Венцель Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка комплекта оборудования для окрасочной камеры КО ГФ 3,1х4,5х3,55, проведение монтажных, пусконаладочных работ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 06:00 GMT +315.05.2017 06:0015.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073095Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта оборудования для окрасочной камеры КО ГФ 3,1х4,5х3,55, проведение монтажных, пусконаладочных работЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 06:0015.05.2017 06:0015.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073095Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта оборудования для окрасочной камеры КО ГФ 3,1х4,5х3,55, проведение монтажных, пусконаладочных работЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта оборудования для окрасочной камеры КО ГФ 3,1х4,5х3,55, проведение монтажных, пусконаладочных работ
Начальная цена
1 215 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
24 300,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «МЗИК», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18 (склад/цех).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
28.41.31.110
28.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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