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Номер извещения
31705073075
Уникальный номер закупки
36
Наименование закупки
Поставка коммутационного сетевого оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Контактный телефон
+7 8332 66-40-28
Факс
+7 8332 66-40-64
Адрес электронной почты
zakupki@kmp43.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиляева Валентина Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка коммутационного сетевого оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 10:00 GMT +319.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073075Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коммутационного сетевого оборудованияг. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.05.2017 18:3025.05.2017 18:3025.05.2017 18:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705073075Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка коммутационного сетевого оборудованияг. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Дата и время проведения
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705073075Дата и время проведения Поставка коммутационного сетевого оборудованияг. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Подведение итогов не позднее
29.05.2017 18:3029.05.2017 18:3029.05.2017 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073075Подведение итогов не позднее Поставка коммутационного сетевого оборудованияг. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка коммутационного сетевого оборудования
Начальная цена
1 591 187,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией об аукционе
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место доставки продукции: город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
26.30.11.110
26.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 23
Кол-во: 1808
Кол-во: 55
Кол-во: 69
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