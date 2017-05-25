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Номер извещения
31705073078
Уникальный номер закупки
13633
Наименование закупки
Открытый аукцион на право заключения договора на проведение работ по устройству забора, ворот, площадки ТБО и благоустройству территории, прилегающей к корпусам № 64, 64а, 65, строению № 2 АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-38
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кашликов Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Устройство забора, ворот, площадки ТБО и благоустройство территории, прилегающей к корпусам № 64, 64а, 65, строению № 2 АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.06.201713.06.2017 16:3513.06.2017 16:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073078Подведение итогов не позднее устройство забора, ворот, площадки ТБО и благоустройство территории, прилегающей к корпусам № 64, 64а, 65, строению № 2 АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство забора, ворот, площадки ТБО и благоустройство территории, прилегающей к корпусам № 64, 64а, 65, строению № 2 АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Начальная цена
7 324 328,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
366 216,43 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Верейская, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
43.29.12
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 956
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