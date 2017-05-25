Открытый аукцион на право заключения договора на проведение работ по устройству забора, ворот, площадки ТБО и благоустройству территории, прилегающей к корпусам № 64, 64а, 65, строению № 2 АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705073078 Уникальный номер закупки 13633 Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион на право заключения договора на проведение работ по устройству забора, ворот, площадки ТБО и благоустройству территории, прилегающей к корпусам № 64, 64а, 65, строению № 2 АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41. Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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