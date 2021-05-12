Актуализация генерального плана Нахратовского сельсовета Воскресенского района Нижегородской области, в части подготовки обязательного приложения по координатному описанию границ населенных пунктов и приведением генерального плана в соответствии с действующим законодательством 0132300008821000037

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0132300008821000037 Уникальный номер закупки 0132300008821000037 Номер закупки Наименование закупки Актуализация генерального плана Нахратовского сельсовета Воскресенского района Нижегородской области, в части подготовки обязательного приложения по координатному описанию границ населенных пунктов и приведением генерального плана в соответствии с действующим законодательством 0132300008821000037 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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