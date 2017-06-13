Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Здание магазина «Универсам №7» и Земельный участок, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, Тюменская обл., г.Сургут, пр. Мира, д. 45. Собственник: ЗАО "Газинком"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП716287 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Здание магазина «Универсам №7» и Земельный участок, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, Тюменская обл., г.Сургут, пр. Мира, д. 45. Собственник: ЗАО "Газинком" Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ Юридический адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Почтовый адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Контактный телефон +7 919 105-05-99 Факс +7 495 276-00-51 Адрес электронной почты tarasov@gazinkom.ru Ф.И.О. контактного лица Тарасов Игорь Григорьевич Место рассмотрения предложений г.Москва Ключевые слова:

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