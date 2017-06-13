www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП716287
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Здание магазина «Универсам №7» и Земельный участок, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, Тюменская обл., г.Сургут, пр. Мира, д. 45. Собственник: ЗАО "Газинком"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 919 105-05-99
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
tarasov@gazinkom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тарасов Игорь Григорьевич
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
1. Здание: Магазин «Универсам №7» нежилое помещение, площадью 1270, 4 кв.м., этажность – 2, кадастровый номер: 86:09:10:00044:045:0000 вместе с охранной сигнализацией, установленной в объекте. 2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занятый зданием магазина «Универсам №7», общей площадью 1568 кв.м., с кадастровым номером: 86:10:0101022:7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 16:00 GMT +313.06.2017 16:0013.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716287Дата и время окончания срока приема заявок 1. Здание: Магазин «Универсам №7» нежилое помещение, площадью 1270, 4 кв.м., этажность – 2, кадастровый номер: 86:09:10:00044:045:0000 вместе с охранной сигнализацией, установленной в объекте. 2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занятый зданием магазина «Универсам №7», общей площадью 1568 кв.м., с кадастровым номером: 86:10:0101022:7г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.06.2017 18:0013.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716287Дата окончания срока рассмотрения заявок 1. Здание: Магазин «Универсам №7» нежилое помещение, площадью 1270, 4 кв.м., этажность – 2, кадастровый номер: 86:09:10:00044:045:0000 вместе с охранной сигнализацией, установленной в объекте. 2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занятый зданием магазина «Универсам №7», общей площадью 1568 кв.м., с кадастровым номером: 86:10:0101022:7г.Москва
Дата и время проведения
14.06.2017 12:0014.06.2017 12:0014.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716287Дата и время проведения 1. Здание: Магазин «Универсам №7» нежилое помещение, площадью 1270, 4 кв.м., этажность – 2, кадастровый номер: 86:09:10:00044:045:0000 вместе с охранной сигнализацией, установленной в объекте. 2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занятый зданием магазина «Универсам №7», общей площадью 1568 кв.м., с кадастровым номером: 86:10:0101022:7г.Москва
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 15:0030.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716287Подведение итогов не позднее 1. Здание: Магазин «Универсам №7» нежилое помещение, площадью 1270, 4 кв.м., этажность – 2, кадастровый номер: 86:09:10:00044:045:0000 вместе с охранной сигнализацией, установленной в объекте. 2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занятый зданием магазина «Универсам №7», общей площадью 1568 кв.м., с кадастровым номером: 86:10:0101022:7г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716287Подведение итогов не позднее 1. Здание: Магазин «Универсам №7» нежилое помещение, площадью 1270, 4 кв.м., этажность – 2, кадастровый номер: 86:09:10:00044:045:0000 вместе с охранной сигнализацией, установленной в объекте. 2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занятый зданием магазина «Универсам №7», общей площадью 1568 кв.м., с кадастровым номером: 86:10:0101022:7г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Здание: Магазин «Универсам №7» нежилое помещение, площадью 1270, 4 кв.м., этажность – 2, кадастровый номер: 86:09:10:00044:045:0000 вместе с охранной сигнализацией, установленной в объекте. 2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занятый зданием магазина «Универсам №7», общей площадью 1568 кв.м., с кадастровым номером: 86:10:0101022:7
Начальная цена
55 857 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 585 700,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ГАЗИНКОМ
Все закупки и тендеры ЗАО ГАЗИНКОМ
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
47.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.