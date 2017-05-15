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Номер извещения
31705077885
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка реактивов и материалов для лабораторного контроля для нужд ООО "Тверь Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 12:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
Почтовый адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Контактный телефон
+7 4822 48-30-44 доб. 444
Факс
+7 4822 35-33-28
Адрес электронной почты
o.mironchenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миронченко Оксана Не
Место рассмотрения предложений
Тверь
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Поставка химреактивов на 2017 г. для нужд ООО "Тверь Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 16:00 GMT +315.05.2017 16:0015.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705077885Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химреактивов на 2017 г. для нужд ООО "Тверь Водоканал"Тверь
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 16:0015.05.2017 16:0015.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705077885Дата и время вскрытия заявок Поставка химреактивов на 2017 г. для нужд ООО "Тверь Водоканал"Тверь
Подведение итогов не позднее
10.07.2017 17:0010.07.2017 17:0010.07.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705077885Подведение итогов не позднее Поставка химреактивов на 2017 г. для нужд ООО "Тверь Водоканал"Тверь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химреактивов на 2017 г. для нужд ООО "Тверь Водоканал"
Начальная цена
1 360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием согласно Приложению № 1 к Закупочной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тверь, ул. Ротмистрова, д.28.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Тверь Водоканал
Все закупки и тендеры Тверь Водоканал
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
20.59
20.59
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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