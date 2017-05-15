Поставка реактивов и материалов для лабораторного контроля для нужд ООО "Тверь Водоканал"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: безналичным расчетом за поставленный Товар оплата осуществляется в течение 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара; Условия поставки: в течение 12 месяцев с момента заключения договора; график исполнения договора (срок поставки товара): поставка осуществляется ежемесячно по заявкам Покупателя в письменной форме, в течение пяти дней от выставления заявки.