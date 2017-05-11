Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП716285 Уникальный номер закупки 152-180/17 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ Юридический адрес 620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33, Почтовый адрес 620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33 Контактный телефон +7 982 401-25-24 Факс {} Адрес электронной почты adygamov@ekb.ru Ф.И.О. контактного лица Плотников Алексей Николаевич Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская Область Ключевые слова: рис

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