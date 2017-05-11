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    Главная / Торги / Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.

    Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2017 09:3011.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716285Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716285

    Уникальный номер закупки

    152-180/17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 14:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо по подаче коммерческого предложения

    Площадка обслуживания

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 982 401-25-24

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    adygamov@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Плотников Алексей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2017 09:30 GMT +311.05.2017 09:3011.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716285Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2017 09:3011.05.2017 09:3011.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716285Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    12.06.2017 11:0012.06.2017 11:0012.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716285Подведение итогов не позднее Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.06.201712.06.2017 11:0012.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716285Подведение итогов не позднее Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    На монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. НовокуйбышевскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50 % предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года."

    Кол-во: 0

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