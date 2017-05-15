Право заключения Договора на изготовление и поставку пружин различных типоразмеров.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия поставки (выборки) товара, выполнения работ, оказания услуг: изготовление и поставка изделий осуществляется в соответствии с графиком, в соответствии с пунктом 3.1. проекта договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №192/107-2017 о проведении запроса котировок). Срок и условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Проектом договора (Приложение № 4 к Документации к Извещению № 192/107-2017 о проведении запроса котировок). - авансовый платеж составляет 50% от суммы, указанной в п.2.3. договора, выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Договора, но не ранее получения денежных средств от головного заказчика - окончательный расчёт производится на основании согласованного Протокола договорной цены не позднее 20 (двадцати) банковских дней после проведения входного контроля Покупателем и после получения денежных средств от головного заказчика. Окончательный расчет определяется как разница между суммой, утвержденной в Протоколе договорной цены ВП МО РФ Поставщика и суммой выплаченного аванса. Сроки выполнения условий договора: до выполнения сторонами всех своих обязательств и урегулирования всех взаиморасчетов.