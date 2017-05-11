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Номер извещения
31705072125
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка лакокрасочной продукции для технического обслуживания воздушных судов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 14:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лакокрасочной продукции Akzo Nobel для технического обслуживания воздушных судов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705072125Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочной продукции Akzo Nobel для технического обслуживания воздушных судовСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705072125Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочной продукции Akzo Nobel для технического обслуживания воздушных судовСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.05.2017 20:0016.05.2017 20:0016.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705072125Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочной продукции Akzo Nobel для технического обслуживания воздушных судовСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лакокрасочной продукции Akzo Nobel для технического обслуживания воздушных судов
Начальная цена
2 360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ПГК Внуково, дом 1, стр. 19, г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская д.15, склады АО «Авиакомпания «Россия».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
20.3
20.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка лакокрасочной продукции PPG Aerospace для технического обслуживания воздушных судов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705072125Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочной продукции PPG Aerospace для технического обслуживания воздушных судовСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705072125Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочной продукции PPG Aerospace для технического обслуживания воздушных судовСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.05.2017 20:0016.05.2017 20:0016.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705072125Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочной продукции PPG Aerospace для технического обслуживания воздушных судовСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лакокрасочной продукции PPG Aerospace для технического обслуживания воздушных судов
Начальная цена
1 770 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ПГК Внуково, дом 1, стр. 19, г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская д.15, склады АО «Авиакомпания «Россия».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
20.3
20.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка лакокрасочной продукции Mankevich для технического обслуживания воздушных судов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705072125Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочной продукции Mankevich для технического обслуживания воздушных судовСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705072125Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочной продукции Mankevich для технического обслуживания воздушных судовСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.05.2017 20:0016.05.2017 20:0016.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705072125Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочной продукции Mankevich для технического обслуживания воздушных судовСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лакокрасочной продукции Mankevich для технического обслуживания воздушных судов
Начальная цена
1 770 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ПГК Внуково, дом 1, стр. 19, г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская д.15, склады АО «Авиакомпания «Россия».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
20.3
20.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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