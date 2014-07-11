Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Осуществляется 50% предоплата каждой партии поставляемого Товара. Стоимость каждой партии определяется счетом от Поставщика. Поставщик обязуется выставить счета на оплату всех партий Товара в течение 3 (трех) дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора. Окончательная оплата оставшихся 50% от стоимости каждой партии Товара производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания Покупателем товарно-сопроводительного документа (накладной по форме ТОРГ-12), при условии наличия счета Поставщика.Срок поставки Товара составляет не более 50 календарных дней с момента перечисления Покупателем авансового платежа.