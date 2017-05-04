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Номер извещения
31705071970
Уникальный номер закупки
229/2017
Наименование закупки
На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельного покрытия (мягкое), замена окон (3) и двери. Ремонт фасада.г. Ростов, ул. Оганова 33 Лит Г. Гараж Площадь: 58,90 м2.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 13:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богатырева Ольга Петровна
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельного покрытия (мягкое), замена окон (3) и двери. Ремонт фасада.г. Ростов, ул. Оганова 33 Лит Г. Гараж
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.05.2017 10:00 GMT +304.05.2017 10:0004.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705071970Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельного покрытия (мягкое), замена окон (3) и двери. Ремонт фасада.г. Ростов, ул. Оганова 33 Лит Г. ГаражРостов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
04.05.2017 10:0004.05.2017 10:0004.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705071970Дата и время вскрытия заявок На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельного покрытия (мягкое), замена окон (3) и двери. Ремонт фасада.г. Ростов, ул. Оганова 33 Лит Г. ГаражРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.05.201705.05.2017 14:0005.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705071970Подведение итогов не позднее На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельного покрытия (мягкое), замена окон (3) и двери. Ремонт фасада.г. Ростов, ул. Оганова 33 Лит Г. ГаражРостов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на проведение ремонтных работ по замене кровельного покрытия (мягкое), замена окон (3) и двери. Ремонт фасада.г. Ростов, ул. Оганова 33 Лит Г. Гараж
Начальная цена
177 988,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
17 798,88 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
58,90
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ростовская область., г. Ростов-на-ДонуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
43.99
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 58
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