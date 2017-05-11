"Поставка спецжидкостей Momentive для технического обслуживания воздушных судов"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100% оплата осуществляется Покупателем в рублях Российской Федерации по курсу Центрального Банка на день оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной за фактически поставленную партию Товара.