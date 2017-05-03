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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705073588
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Контактный телефон
+7 3467 36-18-94
Факс
--
Адрес электронной почты
tp@tp86.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Василий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.05.2017 15:00 GMT +303.05.2017 15:0003.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073588Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровХанты-Мансийск
Дата и время вскрытия заявок
04.05.2017 10:0004.05.2017 10:0004.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073588Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаровХанты-Мансийск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
149 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Технопарк высоких технологий
Все закупки и тендеры АУ Технопарк высоких технологий
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
46.90.10.000
46.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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