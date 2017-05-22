Право заключения Договора на поставку металлопроката

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия поставки (выборки) товара, выполнения работ, оказания услуг: товар поставляется партиями в течение 5-ти (пяти) рабочих дней при наличии на складе Поставщика и в течение 30 (тридцати) календарных дней при необходимости изготовления товара, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №318/036-2017 о проведении запроса котировок). Срок и условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Проектом договора (Приложение № 4 к Документации к Извещению № 318/036-2017 о проведении запроса котировок). Оплата Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после осуществления поставки путем безналичного перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика открытый для расчетов по государственному оборонному заказу в уполномоченном банке Покупателя в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 г. № 275 – ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 159-ФЗ), но не ранее поступления денежных средств в соответствии с государственным контрактом на специальный расчетный счет. Сроки выполнения условий договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств и урегулирования всех взаиморасчетов;