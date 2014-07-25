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    Главная / Торги / Выполнение ремонтных работ по облицовке лифтовой шахты (2 секции) корпус 65 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Выполнение ремонтных работ по облицовке лифтовой шахты (2 секции) корпус 65 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.07.2014 11:0025.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406389Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтных работ по облицовке лифтовой шахты (2 секции) корпус 65 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406389

    Уникальный номер закупки

    4404

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение ремонтных работ по облицовке лифтовой шахты (2 секции) корпус 65 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Контактный телефон

    +7 495 276-29-38

    Факс

    +7 495 276-29-38

    Адрес электронной почты

    zakupki@almaz-antey.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новиков Лев Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по торговле мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ремонтных работ по облицовке лифтовой шахты (2 секции) корпус 65 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.07.2014 11:00 GMT +325.07.2014 11:0025.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406389Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтных работ по облицовке лифтовой шахты (2 секции) корпус 65 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.07.2014 11:0025.07.2014 11:0025.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406389Дата и время вскрытия заявок Выполнение ремонтных работ по облицовке лифтовой шахты (2 секции) корпус 65 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41Москва

    Подведение итогов не позднее

    13.08.2014 11:0013.08.2014 11:0013.08.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406389Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтных работ по облицовке лифтовой шахты (2 секции) корпус 65 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.08.201413.08.2014 11:0013.08.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406389Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтных работ по облицовке лифтовой шахты (2 секции) корпус 65 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение ремонтных работ по облицовке лифтовой шахты (2 секции) корпус 65 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Начальная цена

    1 543 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    77 150,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    77 150,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Верейская, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.4

    Производство отделочных работ

    Документация лота

    Документация

    28.12.2016

    Извещение

    28.12.2016

    Проект договора

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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