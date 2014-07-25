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Номер извещения
ГП406389
Уникальный номер закупки
4404
Наименование закупки
Выполнение ремонтных работ по облицовке лифтовой шахты (2 секции) корпус 65 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-38
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новиков Лев Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по торговле мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение ремонтных работ по облицовке лифтовой шахты (2 секции) корпус 65 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2014 11:00 GMT +325.07.2014 11:0025.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406389Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтных работ по облицовке лифтовой шахты (2 секции) корпус 65 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2014 11:0025.07.2014 11:0025.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406389Дата и время вскрытия заявок Выполнение ремонтных работ по облицовке лифтовой шахты (2 секции) корпус 65 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41Москва
Подведение итогов не позднее
13.08.2014 11:0013.08.2014 11:0013.08.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406389Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтных работ по облицовке лифтовой шахты (2 секции) корпус 65 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонтных работ по облицовке лифтовой шахты (2 секции) корпус 65 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Начальная цена
1 543 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
77 150,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Верейская, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
45.4
Документация лота
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