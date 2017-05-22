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    Главная / Торги / Право заключения соглашения на поставку металлопроката.

    Право заключения соглашения на поставку металлопроката.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705072223Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката, ассортимент, объем, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 319/036-2017 о проведении запроса котировок). Поставка аналогов не предусмотрена. По результатам процедуры закупки стороны заключают соглашение о намерении заключать договора поставки товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями, установленными в проекте соглашения (Приложение № 4 к Документации к Извещению №319/036-2017 о проведении запроса котировок). Договора поставки товаров (работ, услуг) заключаются на основании соглашения и по форме приложений №4, №5 к соглашению к Документации к Извещению №319/036-2017 о проведении запроса котировок по мере возникновения необходимости в течение срока действия заключенного сторонами соглашения. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705072223

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения соглашения на поставку металлопроката.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 14:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение ред.2

    Документация_в_том_числе_проект_соглашения ред.2

    Лист_изменений_

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кононова Надежда Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Закупки и тендеры Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Ключевые слова:

    металлопрокат, рис, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката, ассортимент, объем, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 319/036-2017 о проведении запроса котировок). Поставка аналогов не предусмотрена. По результатам процедуры закупки стороны заключают соглашение о намерении заключать договора поставки товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями, установленными в проекте соглашения (Приложение № 4 к Документации к Извещению №319/036-2017 о проведении запроса котировок). Договора поставки товаров (работ, услуг) заключаются на основании соглашения и по форме приложений №4, №5 к соглашению к Документации к Извещению №319/036-2017 о проведении запроса котировок по мере возникновения необходимости в течение срока действия заключенного сторонами соглашения.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 10:00 GMT +322.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705072223Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката, ассортимент, объем, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 319/036-2017 о проведении запроса котировок). Поставка аналогов не предусмотрена. По результатам процедуры закупки стороны заключают соглашение о намерении заключать договора поставки товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями, установленными в проекте соглашения (Приложение № 4 к Документации к Извещению №319/036-2017 о проведении запроса котировок). Договора поставки товаров (работ, услуг) заключаются на основании соглашения и по форме приложений №4, №5 к соглашению к Документации к Извещению №319/036-2017 о проведении запроса котировок по мере возникновения необходимости в течение срока действия заключенного сторонами соглашения. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 10:0022.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705072223Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката, ассортимент, объем, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 319/036-2017 о проведении запроса котировок). Поставка аналогов не предусмотрена. По результатам процедуры закупки стороны заключают соглашение о намерении заключать договора поставки товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями, установленными в проекте соглашения (Приложение № 4 к Документации к Извещению №319/036-2017 о проведении запроса котировок). Договора поставки товаров (работ, услуг) заключаются на основании соглашения и по форме приложений №4, №5 к соглашению к Документации к Извещению №319/036-2017 о проведении запроса котировок по мере возникновения необходимости в течение срока действия заключенного сторонами соглашения. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.06.201705.06.2017 23:5905.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705072223Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката, ассортимент, объем, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 319/036-2017 о проведении запроса котировок). Поставка аналогов не предусмотрена. По результатам процедуры закупки стороны заключают соглашение о намерении заключать договора поставки товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями, установленными в проекте соглашения (Приложение № 4 к Документации к Извещению №319/036-2017 о проведении запроса котировок). Договора поставки товаров (работ, услуг) заключаются на основании соглашения и по форме приложений №4, №5 к соглашению к Документации к Извещению №319/036-2017 о проведении запроса котировок по мере возникновения необходимости в течение срока действия заключенного сторонами соглашения. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката, ассортимент, объем, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 319/036-2017 о проведении запроса котировок). Поставка аналогов не предусмотрена. По результатам процедуры закупки стороны заключают соглашение о намерении заключать договора поставки товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями, установленными в проекте соглашения (Приложение № 4 к Документации к Извещению №319/036-2017 о проведении запроса котировок). Договора поставки товаров (работ, услуг) заключаются на основании соглашения и по форме приложений №4, №5 к соглашению к Документации к Извещению №319/036-2017 о проведении запроса котировок по мере возникновения необходимости в течение срока действия заключенного сторонами соглашения.

    Начальная цена

    83 096 794,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ассортимент, объем, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 319/036-2017 о проведении запроса котировок). Поставка аналогов не предусмотрена.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): организация доставки Товара осуществляется силами Покупателя. Покупатель осуществляет самовывоз Товара от Поставщика, находящегося на территории Санкт-Петербурга, либо с терминала транспортной компании, в случае иногородней поставки: самовывоз со склада Поставщика, находящегося на территории Санкт-Петербурга, с указанием точного адреса; иногородний Поставщик организует и оплачивает доставку Товара через Транспортную компанию до терминала выдачи в Санкт-Петербурге.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия поставки (выборки) товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставка Товара осуществляется партиями в течение 5 (пяти) рабочих дней при наличии на складе Поставщика и в течение 60 (шестидесяти) календарных дней при необходимости изготовления товара с момента направления Покупателем заявки, в письменной форме (по факсу или электронной почте) в соответствии с заявленным количеством, в соответствии с проектом соглашения (Приложение № 4 к Документации к Извещению №319/036-2017 о проведении запроса котировок). 10) Срок и условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Проектом соглашения (Приложение № 4 к Документации к Извещению № 319/036-2017 о проведении запроса котировок). Оплата Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после осуществления поставки. Сроки выполнения условий договора: до 31.12.2017, но не ранее урегулирования всех взаиморасчетов по всем заключенным договорам;
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    24.10.6

    Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка металлопроката "

    Кол-во: 287590

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