Право заключения соглашения на поставку металлопроката.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия поставки (выборки) товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставка Товара осуществляется партиями в течение 5 (пяти) рабочих дней при наличии на складе Поставщика и в течение 60 (шестидесяти) календарных дней при необходимости изготовления товара с момента направления Покупателем заявки, в письменной форме (по факсу или электронной почте) в соответствии с заявленным количеством, в соответствии с проектом соглашения (Приложение № 4 к Документации к Извещению №319/036-2017 о проведении запроса котировок). 10) Срок и условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Проектом соглашения (Приложение № 4 к Документации к Извещению № 319/036-2017 о проведении запроса котировок). Оплата Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после осуществления поставки. Сроки выполнения условий договора: до 31.12.2017, но не ранее урегулирования всех взаиморасчетов по всем заключенным договорам;