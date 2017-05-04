www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП716280
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку НЛЗ круглого сечения для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 13:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-67-77641
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
kozkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козкин Василий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Непрерывнолитая заготовка круглого сечения ст.5ХНМ Ø430мм. (+\-30мм.), масса одной заготовки 6,0-9,8т. - 20 тн. ГОСТ 5950-2000
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.05.2017 11:00 GMT +304.05.2017 11:0004.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716280Дата и время окончания срока приема заявок Непрерывнолитая заготовка круглого сечения ст.5ХНМ Ø430мм. (+\-30мм.), масса одной заготовки 6,0-9,8т. - 20 тн. ГОСТ 5950-2000Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
04.05.2017 11:0004.05.2017 11:0004.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716280Дата и время вскрытия заявок Непрерывнолитая заготовка круглого сечения ст.5ХНМ Ø430мм. (+\-30мм.), масса одной заготовки 6,0-9,8т. - 20 тн. ГОСТ 5950-2000Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Непрерывнолитая заготовка круглого сечения ст.5ХНМ Ø430мм. (+\-30мм.), масса одной заготовки 6,0-9,8т. - 20 тн. ГОСТ 5950-2000
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33; Доставка товара ж/д транспортом осуществляется по следующим реквизитам: Свердловская Ж.Д., станция Кольцово (794305), на ветку АО «Уралхиммаш», грузополучатель ООО «УМЗ» (3362), ОКПО 76509568.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
24.10.23.141
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.