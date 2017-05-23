Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки и порядок оплаты: 80% от стоимости выполненных работ Заказчик оплачивает в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ. Окончательную оплату за выполненные работы по договору в размере 20% Заказчик производит в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от специализированной организации МКУ «Служба технического контроля» положительного заключения о качестве выполненных работ и после оформления Подрядчиком и подписания обеими сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11). Сроки выполнения работ по объекту согласно графику производства работ: Начало работ не позднее 10 дней после заключения договора. Окончание работ – «31» октября 2017г.