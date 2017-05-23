www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705114423
Уникальный номер закупки
ОЗЦ-019-СМР-ИП-17
Наименование закупки
ОЗЦ-019-СМР-ИП-17 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Перекладка сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство сливной станции. Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д800-900-1000 мм по ул. Полевая»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 10:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-24
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
t.kuznecova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Перекладка сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство сливной станции. Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д800-900-1000 мм по ул. Полевая»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 12:30 GMT +323.05.2017 12:3023.05.2017 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705114423Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Перекладка сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство сливной станции. Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д800-900-1000 мм по ул. Полевая» г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 12:3023.05.2017 12:3023.05.2017 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705114423Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Перекладка сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство сливной станции. Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д800-900-1000 мм по ул. Полевая» г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705114423Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Перекладка сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство сливной станции. Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д800-900-1000 мм по ул. Полевая» г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Перекладка сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство сливной станции. Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д800-900-1000 мм по ул. Полевая»
Начальная цена
31 027 199,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Работы выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 Закупочной документации) и Сметами (Приложение № 7-12 к Договору).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тюмень, ул. Полевая от колодца гасителя в районе площадки по ул. Полевая, 109 до КНС-5 (ул. Чернышевского, 3 стр.1).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
42.21
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.