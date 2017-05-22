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Номер извещения
31705071837
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в АБК и помещениях ЦКБ АБК цеха № 150
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 13:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
Почтовый адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
Контактный телефон
+7 831 249-88-54
Факс
--
Адрес электронной почты
l.g.rachenkova@jscnmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Раченкова Любовь Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
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Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в АБК цеха №150 и помещениях ЦКБ в АБК цеха № 150
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 16:00 GMT +322.05.2017 16:0022.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705071837Дата и время окончания срока приема заявок Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в АБК цеха №150 и помещениях ЦКБ в АБК цеха № 150Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 16:00GMT +322.05.2017 16:0022.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705071837Дата и время вскрытия заявок Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в АБК цеха №150 и помещениях ЦКБ в АБК цеха № 150Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.06.201705.06.2017 16:0005.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705071837Дата окончания срока рассмотрения заявок Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в АБК цеха №150 и помещениях ЦКБ в АБК цеха № 150Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 16:0009.06.2017 16:0009.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705071837Подведение итогов не позднее Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в АБК цеха №150 и помещениях ЦКБ в АБК цеха № 150Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в АБК цеха №150 и помещениях ЦКБ в АБК цеха № 150
Начальная цена
725 609,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с разделом 5 «Техническое задание» и разделом 6 «Проект договора» конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
43.32.1
43.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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