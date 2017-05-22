Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в АБК и помещениях ЦКБ АБК цеха № 150

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705071837 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в АБК и помещениях ЦКБ АБК цеха № 150 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО НМЗ Юридический адрес 603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21, Почтовый адрес 603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21 Контактный телефон +7 831 249-88-54 Факс -- Адрес электронной почты l.g.rachenkova@jscnmz.ru Ф.И.О. контактного лица Раченкова Любовь Геннадьевна Место рассмотрения предложений Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21 Закупки и тендеры Работы столярные и плотничные Ключевые слова:

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