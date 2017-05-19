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Номер извещения
31705071664
Уникальный номер закупки
153/47-2017
Наименование закупки
Покупка крепежных изделий (винтов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 13:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-13-63
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гонтарь Екатерина Антоновна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Болты и винты из черных металлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 08:00 GMT +319.05.2017 08:0019.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705071664Дата и время окончания срока приема заявок Болты и винты из черных металлов Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 08:00GMT +319.05.2017 08:0019.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705071664Дата и время вскрытия заявок Болты и винты из черных металлов Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.05.201725.05.2017 12:0025.05.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705071664Дата окончания срока рассмотрения заявок Болты и винты из черных металлов Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
25.05.2017 14:0025.05.2017 14:0025.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705071664Подведение итогов не позднее Болты и винты из черных металлов Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Болты и винты из черных металлов
Начальная цена
66 275 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 300 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, характеристики и количество продукции: крепежные изделия (винты) по ГОСТ и ОСТ в количестве – 1 936 000 штук. Наименование, ассортимент и характеристики в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 153/47-2017 о проведении конкурса на право заключения договора) и Проектом договора (Часть VI Документации к Извещению № 153/47-2017 о проведении конкурса на право заключения договора). Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 (в действующей редакции), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия поставки: Поставка продукции осуществляется самовывозом продукции Покупателем автомобильным транспортом со склада Поставщика, находящегося в пределах Свердловской области, или со склада (терминала) транспортной компании, расположенного в пределах г. Екатеринбурга, путем выборки продукции уполномоченным представителем Покупателя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
25.94.11.110
46.74
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1936000
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