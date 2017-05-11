www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705071585
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение кислородного оборудования
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 13:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Индикатор заполнения кислородной системы INDICATOR-FILLING 444-00522-700
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705071585Дата и время окончания срока приема заявок Индикатор заполнения кислородной системы INDICATOR-FILLING 444-00522-700 Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705071585Дата и время вскрытия заявок Индикатор заполнения кислородной системы INDICATOR-FILLING 444-00522-700 Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Индикатор заполнения кислородной системы INDICATOR-FILLING 444-00522-700
Начальная цена
85 491,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
21 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, 196210, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21
Шланг HOSE DTH4AAR505
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705071585Дата и время окончания срока приема заявок Шланг HOSE DTH4AAR505Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705071585Дата и время вскрытия заявок Шланг HOSE DTH4AAR505Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шланг HOSE DTH4AAR505
Начальная цена
27 505,80
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
21 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, 196210, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21
Порт заполнения кислородной системы FILL PORT-OXYGEN SYSTEM DKR142
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705071585Дата и время окончания срока приема заявок Порт заполнения кислородной системы FILL PORT-OXYGEN SYSTEM DKR142Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705071585Дата и время вскрытия заявок Порт заполнения кислородной системы FILL PORT-OXYGEN SYSTEM DKR142Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Порт заполнения кислородной системы FILL PORT-OXYGEN SYSTEM DKR142
Начальная цена
23 243,64
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
21 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, 196210, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.