О проведении аукциона на право заключения договора на монтаж систем кондиционирования в корпусе 57 по адресу г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18 (закупка, осуществляется АО "ОКБ "Новатор" у субъектов малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705072773 Уникальный номер закупки 136/25-2017 Номер закупки Наименование закупки О проведении аукциона на право заключения договора на монтаж систем кондиционирования в корпусе 57 по адресу г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18 (закупка, осуществляется АО "ОКБ "Новатор" у субъектов малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор

Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор Юридический адрес 620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18 Почтовый адрес 620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18 Контактный телефон +7 343 264-83-36 Факс +7 343 264-13-00 Адрес электронной почты zhukovan@okb-novator.ru Ф.И.О. контактного лица Родионов Владимир Геннадьевич Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская Область Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования Ключевые слова:

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