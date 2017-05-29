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Номер извещения
31705071167
Уникальный номер закупки
107
Наименование закупки
Поставка комплекса оборудования для производства топливных гранул с выполнением пуско-наладочных работ данного Оборудования на территории АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением № 107, аукционной документацией к извещению № 107, Проектом Договора, техническим заданием на поставку Оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и технологической планировкой (Приложение № 2 к Проекту Договора)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 12:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка комплекса оборудования для производства топливных гранул с выполнением пуско-наладочных работ данного Оборудования на территории АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением № 107, аукционной документацией к извещению № 107, Проектом Договора, техническим заданием на поставку Оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и технологической планировкой (Приложение № 2 к Проекту Договора)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 15:00 GMT +329.05.2017 15:0029.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705071167Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекса оборудования для производства топливных гранул с выполнением пуско-наладочных работ данного Оборудования на территории АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением № 107, аукционной документацией к извещению № 107, Проектом Договора, техническим заданием на поставку Оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и технологической планировкой (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.06.2017 11:0001.06.2017 11:0001.06.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705071167Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка комплекса оборудования для производства топливных гранул с выполнением пуско-наладочных работ данного Оборудования на территории АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением № 107, аукционной документацией к извещению № 107, Проектом Договора, техническим заданием на поставку Оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и технологической планировкой (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва
Дата и время проведения
01.06.2017 12:0001.06.2017 12:0001.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705071167Дата и время проведения Поставка комплекса оборудования для производства топливных гранул с выполнением пуско-наладочных работ данного Оборудования на территории АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением № 107, аукционной документацией к извещению № 107, Проектом Договора, техническим заданием на поставку Оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и технологической планировкой (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва
Подведение итогов не позднее
06.06.2017 16:3006.06.2017 16:3006.06.2017 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705071167Подведение итогов не позднее Поставка комплекса оборудования для производства топливных гранул с выполнением пуско-наладочных работ данного Оборудования на территории АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением № 107, аукционной документацией к извещению № 107, Проектом Договора, техническим заданием на поставку Оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и технологической планировкой (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.06.201706.06.2017 16:3006.06.2017 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705071167Подведение итогов не позднее Поставка комплекса оборудования для производства топливных гранул с выполнением пуско-наладочных работ данного Оборудования на территории АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением № 107, аукционной документацией к извещению № 107, Проектом Договора, техническим заданием на поставку Оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и технологической планировкой (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекса оборудования для производства топливных гранул с выполнением пуско-наладочных работ данного Оборудования на территории АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с извещением № 107, аукционной документацией к извещению № 107, Проектом Договора, техническим заданием на поставку Оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и технологической планировкой (Приложение № 2 к Проекту Договора)
Начальная цена
1 579 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
78 955,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями извещения № 107, аукционной документации к извещению № 107 и технологической планировки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
28.49.12.119
28.49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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