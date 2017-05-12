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Номер извещения
31705071175
Уникальный номер закупки
97
Наименование закупки
Поставка пленок на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с котировочной документацией, Проектом Договора, Спецификацией поставляемого Товара (Приложение № 1 к Проекту Договора) и графиком поставки Товара (Приложение № 2 к Проекту Договора) (у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 12:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка пленок на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с котировочной документацией, Проектом Договора, Спецификацией поставляемого Товара (Приложение № 1 к Проекту Договора) и графиком поставки Товара (Приложение № 2 к Проекту Договора) (у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 15:00 GMT +312.05.2017 15:0012.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705071175Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пленок на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с котировочной документацией, Проектом Договора, Спецификацией поставляемого Товара (Приложение № 1 к Проекту Договора) и графиком поставки Товара (Приложение № 2 к Проекту Договора) (у субъектов малого и среднего предпринимательства)Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 15:0012.05.2017 15:0012.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705071175Дата и время вскрытия заявок Поставка пленок на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с котировочной документацией, Проектом Договора, Спецификацией поставляемого Товара (Приложение № 1 к Проекту Договора) и графиком поставки Товара (Приложение № 2 к Проекту Договора) (у субъектов малого и среднего предпринимательства)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.05.201719.05.2017 15:3019.05.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705071175Подведение итогов не позднее Поставка пленок на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с котировочной документацией, Проектом Договора, Спецификацией поставляемого Товара (Приложение № 1 к Проекту Договора) и графиком поставки Товара (Приложение № 2 к Проекту Договора) (у субъектов малого и среднего предпринимательства)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пленок на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с котировочной документацией, Проектом Договора, Спецификацией поставляемого Товара (Приложение № 1 к Проекту Договора) и графиком поставки Товара (Приложение № 2 к Проекту Договора) (у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
779 560,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 591,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями извещения № 97 для субъектов малого и среднего предпринимательства и котировочной документации к извещению № 97 для субъектов малого и среднего предпринимательства
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
22.21.42.120
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21000
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