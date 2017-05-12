Поставка пленок на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с котировочной документацией, Проектом Договора, Спецификацией поставляемого Товара (Приложение № 1 к Проекту Договора) и графиком поставки Товара (Приложение № 2 к Проекту Договора) (у субъектов малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705071175 Уникальный номер закупки 97 Номер закупки Наименование закупки Поставка пленок на территорию АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, в соответствии с котировочной документацией, Проектом Договора, Спецификацией поставляемого Товара (Приложение № 1 к Проекту Договора) и графиком поставки Товара (Приложение № 2 к Проекту Договора) (у субъектов малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод

Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ Юридический адрес 127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110 Почтовый адрес 127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110 Контактный телефон +7 495 627-11-08 Факс +7 495 485-03-88 Адрес электронной почты zakupki.lemz@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Филиппова Ольга Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые Ключевые слова:

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