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Номер извещения
ГП716272
Уникальный номер закупки
извещение 35/04
Наименование закупки
Вермикулит вспученный фракционированный марки ВВФ-2,0 и ВВФ-1,0
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 11:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-81-96
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Olga.Gavrilova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вермикулит вспученный фракционированный марки ВВФ-2,0 и ВВФ-1,0
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 15:00 GMT +316.05.2017 15:0016.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716272Дата и время окончания срока приема заявок Вермикулит вспученный фракционированный марки ВВФ-2,0 и ВВФ-1,0Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 15:0016.05.2017 15:0016.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716272Дата и время вскрытия заявок Вермикулит вспученный фракционированный марки ВВФ-2,0 и ВВФ-1,0Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вермикулит вспученный фракционированный марки ВВФ-2,0 и ВВФ-1,0
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ВВФ2,0 - 280 м.куб, ВВФ1,0 - 170 м.куб.. Отгрузка отдельными партиями по 5-10 м.куб на протяжении мая 2017- мая 2017 года. ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 1%.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650 Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
24.10.21.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 170
Кол-во: 280
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