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    Главная / Торги / Вермикулит вспученный фракционированный марки ВВФ-2,0 и ВВФ-1,0

    Вермикулит вспученный фракционированный марки ВВФ-2,0 и ВВФ-1,0

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2017 15:0016.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716272Дата и время окончания срока приема заявок Вермикулит вспученный фракционированный марки ВВФ-2,0 и ВВФ-1,0Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716272

    Уникальный номер закупки

    извещение 35/04

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Вермикулит вспученный фракционированный марки ВВФ-2,0 и ВВФ-1,0

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 11:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение 35/04

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-81-96

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Olga.Gavrilova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Вермикулит вспученный фракционированный марки ВВФ-2,0 и ВВФ-1,0

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.05.2017 15:00 GMT +316.05.2017 15:0016.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716272Дата и время окончания срока приема заявок Вермикулит вспученный фракционированный марки ВВФ-2,0 и ВВФ-1,0Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    16.05.2017 15:0016.05.2017 15:0016.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716272Дата и время вскрытия заявок Вермикулит вспученный фракционированный марки ВВФ-2,0 и ВВФ-1,0Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.201730.05.2017 17:0030.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716272Подведение итогов не позднее Вермикулит вспученный фракционированный марки ВВФ-2,0 и ВВФ-1,0Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вермикулит вспученный фракционированный марки ВВФ-2,0 и ВВФ-1,0

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ВВФ2,0 - 280 м.куб, ВВФ1,0 - 170 м.куб.. Отгрузка отдельными партиями по 5-10 м.куб на протяжении мая 2017- мая 2017 года. ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 1%.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650 Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 дней по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.10.21.110

    Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вермикулит вспученный фракционированный марки ВВФ-1,0"

    Кол-во: 170

    "Позиция 2"

    "Вермикулит вспученный фракционированный марки ВВФ-2,0 "

    Кол-во: 280

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