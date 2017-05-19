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Номер извещения
31705070269
Уникальный номер закупки
34-ОЗ/2017-ОАЭФ
Наименование закупки
поставка табачной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 11:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка табачной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705070269Дата и время окончания срока приема заявок Поставка табачной продукцииАдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.05.2017 09:0022.05.2017 09:0022.05.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705070269Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка табачной продукцииАдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
23.05.2017 09:0023.05.2017 09:0023.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705070269Дата и время проведения Поставка табачной продукцииАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
24.05.2017 09:0024.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705070269Подведение итогов не позднее Поставка табачной продукцииАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка табачной продукции
Начальная цена
25 890 970,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
324000 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Псковская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
46.35.10.000
46.35
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 324000
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