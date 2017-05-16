Выполнение подрядных работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения здания «Водоподъемной башни при бессемеровской Обуховского сталелитейного завода» (инв. № 94-1, рег. № 150156), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 120, лит. АЕ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП716271 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение подрядных работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения здания «Водоподъемной башни при бессемеровской Обуховского сталелитейного завода» (инв. № 94-1, рег. № 150156), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 120, лит. АЕ Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД Юридический адрес 192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120, Почтовый адрес 192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120 Контактный телефон +7 812 363-91-28 Факс +7 812 363-96-36 Адрес электронной почты otdel093@goz.ru Ф.И.О. контактного лица Дедусь Мария Константиновна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120 Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы Ключевые слова: рис

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