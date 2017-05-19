Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет на основании выставленного счета Исполнителя, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Порядок и сроки оплаты: оплата производится ежемесячно, в размере 1/12 от суммы договора, на основании выставленного счета Исполнителя, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.