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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов инв. № П-445, 461, 405, 454, 619 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

    Оказание услуг по техническому обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов инв. № П-445, 461, 405, 454, 619 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705070044Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов инв. № П-445, 461, 405, 454, 619 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705070044

    Уникальный номер закупки

    21/2017

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов инв. № П-445, 461, 405, 454, 619 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 11:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого акционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Научно-проектный Центр оптоэлектронных комплексов наблюдения
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5

    Почтовый адрес

    194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А

    Контактный телефон

    +7 812 383-79-83

    Факс

    +7 812 331-61-00

    Адрес электронной почты

    hermes@eoss.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голубева Наталья Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Оборудование подъемно-транспортное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка услуг по обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов инв. № П-445, 461, 405, 454, 619

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 12:00 GMT +319.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705070044Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов инв. № П-445, 461, 405, 454, 619 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2017 13:00GMT +319.05.2017 13:0019.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705070044Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов инв. № П-445, 461, 405, 454, 619 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.05.201722.05.2017 13:0022.05.2017 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705070044Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов инв. № П-445, 461, 405, 454, 619 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2017 16:0023.05.2017 16:0023.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705070044Подведение итогов не позднее Закупка услуг по обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов инв. № П-445, 461, 405, 454, 619 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201723.05.2017 16:0023.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705070044Подведение итогов не позднее Закупка услуг по обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов инв. № П-445, 461, 405, 454, 619 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка услуг по обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов инв. № П-445, 461, 405, 454, 619

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о конкурсе в электронной форме (разделы проект договора и техническое задание)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Услуги оказываются Исполнителем на территории Заказчика: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет на основании выставленного счета Исполнителя, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Порядок и сроки оплаты: оплата производится ежемесячно, в размере 1/12 от суммы договора, на основании выставленного счета Исполнителя, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    28.22.16.110

    Лифты

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка услуг по обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов инв. № П-445, 461, 405, 454, 619 "

    Кол-во: 1

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