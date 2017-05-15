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Номер извещения
31705070946
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения купли-продажи сжиженного углеводородного газа через АГЗС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
Почтовый адрес
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
Контактный телефон
+7 391 223-86-04
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@krasgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Катцына Оксана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Поставка автомобильного топлива СПБТ ГОСТ 20448-90 через АГЗС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 06:00 GMT +315.05.2017 06:0015.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705070946Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильного топлива СПБТ ГОСТ 20448-90 через АГЗСКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 07:00GMT +315.05.2017 07:0015.05.2017 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705070946Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильного топлива СПБТ ГОСТ 20448-90 через АГЗСКрасноярск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.05.201715.05.2017 07:0015.05.2017 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705070946Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобильного топлива СПБТ ГОСТ 20448-90 через АГЗСКрасноярск
Подведение итогов не позднее
16.05.2017 07:0016.05.2017 07:0016.05.2017 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705070946Подведение итогов не позднее Поставка автомобильного топлива СПБТ ГОСТ 20448-90 через АГЗСКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильного топлива СПБТ ГОСТ 20448-90 через АГЗС
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
70000 литров
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КрасноярскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
19.20.31
47.30.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70000
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