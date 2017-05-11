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Номер извещения
ГП716268
Уникальный номер закупки
2923-45-Стадион Волгоград-140417 «Поставка сантехники»
Наименование закупки
2923-45-Стадион Волгоград-140417 «Поставка сантехники», в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г.Волгоград, проспект имени В.И.Ленина, дом 76»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 10:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 332-78-85
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
i.sadekov@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Садеков Ильдар Надирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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2923-45-Стадион Волгоград-140417 «Поставка сантехники», в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г.Волгоград, проспект имени В.И.Ленина, дом 76»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 12:00 GMT +311.05.2017 12:0011.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716268Дата и время окончания срока приема заявок 2923-45-Стадион Волгоград-140417 «Поставка сантехники», в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г.Волгоград, проспект имени В.И.Ленина, дом 76»Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 12:0011.05.2017 12:0011.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716268Дата и время вскрытия заявок 2923-45-Стадион Волгоград-140417 «Поставка сантехники», в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г.Волгоград, проспект имени В.И.Ленина, дом 76»Москва
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 16:0030.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716268Подведение итогов не позднее 2923-45-Стадион Волгоград-140417 «Поставка сантехники», в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г.Волгоград, проспект имени В.И.Ленина, дом 76»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716268Подведение итогов не позднее 2923-45-Стадион Волгоград-140417 «Поставка сантехники», в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г.Волгоград, проспект имени В.И.Ленина, дом 76»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
2923-45-Стадион Волгоград-140417 «Поставка сантехники», в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г.Волгоград, проспект имени В.И.Ленина, дом 76»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
22.23.12.140
22.23.12.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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