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    Главная / Торги / Поставка аэрохода Хивус 10

    Поставка аэрохода Хивус 10

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716265Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аэрохода Хивус 10629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716265

    Уникальный номер закупки

    02-0111-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аэрохода Хивус 10

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 10:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение с изм. срок. от 23.06.2017

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-81

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Креймер Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аэрохода Хивус 10

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 09:00 GMT +317.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716265Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аэрохода Хивус 10629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2017 09:0017.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716265Дата и время вскрытия заявок Поставка аэрохода Хивус 10629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2017 13:0026.06.2017 13:0026.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716265Подведение итогов не позднее Поставка аэрохода Хивус 10629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201726.06.2017 13:0026.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716265Подведение итогов не позднее Поставка аэрохода Хивус 10629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аэрохода Хивус 10

    Начальная цена

    6 430 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка аэрохода Хивус 10"

    Кол-во: 0

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