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Номер извещения
ГП716266
Уникальный номер закупки
2896-45-Стадион Н.Новгород-060417 «Поставка сантехники»
Наименование закупки
2896-45-Стадион Н.Новгород-060417 «Поставка сантехники», в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Нижний Новгород, в квартале ул. Бетанкура, набережная р. Волги, ул. Должанская, ул. Самаркандская»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 10:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 332-78-85
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
i.sadekov@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Садеков Ильдар Надирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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2896-45-Стадион Н.Новгород-060417 «Поставка сантехники», в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Нижний Новгород, в квартале ул. Бетанкура, набережная р. Волги, ул. Должанская, ул. Самаркандская»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 12:00 GMT +311.05.2017 12:0011.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716266Дата и время окончания срока приема заявок 2896-45-Стадион Н.Новгород-060417 «Поставка сантехники», в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Нижний Новгород, в квартале ул. Бетанкура, набережная р. Волги, ул. Должанская, ул. Самаркандская»Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 12:0011.05.2017 12:0011.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716266Дата и время вскрытия заявок 2896-45-Стадион Н.Новгород-060417 «Поставка сантехники», в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Нижний Новгород, в квартале ул. Бетанкура, набережная р. Волги, ул. Должанская, ул. Самаркандская»Москва
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 16:0030.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716266Подведение итогов не позднее 2896-45-Стадион Н.Новгород-060417 «Поставка сантехники», в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Нижний Новгород, в квартале ул. Бетанкура, набережная р. Волги, ул. Должанская, ул. Самаркандская»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716266Подведение итогов не позднее 2896-45-Стадион Н.Новгород-060417 «Поставка сантехники», в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Нижний Новгород, в квартале ул. Бетанкура, набережная р. Волги, ул. Должанская, ул. Самаркандская»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
2896-45-Стадион Н.Новгород-060417 «Поставка сантехники», в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Нижний Новгород, в квартале ул. Бетанкура, набережная р. Волги, ул. Должанская, ул. Самаркандская»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
22.23.12.140
22.23.12.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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