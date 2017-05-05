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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП716264
Уникальный номер закупки
51уэ
Наименование закупки
Поставка и установка видеонаблюдения.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 10:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Контактный телефон
+7 3467 36-19-14
Факс
+7 3467 36-19-06
Адрес электронной почты
ugrakor@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышкин Владимир Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и установка видеонаблюдения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 15:00 GMT +305.05.2017 15:0005.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716264Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и установка видеонаблюденияХанты-Мансийский
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 15:3005.05.2017 15:3005.05.2017 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716264Дата и время вскрытия заявок Поставка и установка видеонаблюденияХанты-Мансийский
Подведение итогов не позднее
10.05.2017 08:0010.05.2017 08:0010.05.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716264Подведение итогов не позднее Поставка и установка видеонаблюденияХанты-Мансийский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и установка видеонаблюдения
Начальная цена
1 192 243,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 15Б, 17Б, 25, 31.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
43.21.10.140
80.20
Документация лота
Кол-во: 1
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