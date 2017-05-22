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Номер извещения
31705069408
Уникальный номер закупки
72
Наименование закупки
Открытый аукцион (на понижение) в электронной форме на право заключения договора покупки автоматических выключателей тип - АВ2М.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 10:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142205, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СЕРПУХОВ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 11,
Почтовый адрес
142205, Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
Контактный телефон
+7 496 778-64-57
Факс
+7 496 778-63-01
Адрес электронной почты
zakupki@ratep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Отдел закупочной деятельности
Место рассмотрения предложений
Серпухов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Автоматические выключатели тип-АВ2М
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 08:00 GMT +322.05.2017 08:0022.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705069408Дата и время окончания срока приема заявок автоматические выключатели тип-АВ2МСерпухов
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.2017 23:5926.05.2017 23:5926.05.2017 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705069408Дата окончания срока рассмотрения заявок автоматические выключатели тип-АВ2МСерпухов
Дата и время проведения
31.05.2017 11:0031.05.2017 11:0031.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705069408Дата и время проведения автоматические выключатели тип-АВ2МСерпухов
Подведение итогов не позднее
06.06.2017 11:1506.06.2017 11:1506.06.2017 11:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705069408Подведение итогов не позднее автоматические выключатели тип-АВ2МСерпухов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автоматические выключатели тип-АВ2М
Начальная цена
558 903,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 штуки.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РАТЕП
Все закупки и тендеры АО РАТЕП
Адрес местонахождения
142205, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СЕРПУХОВ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 11,
142205, Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
27.12.10.110
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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