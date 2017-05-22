Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки товаров - Продавец самостоятельно, своими силами осуществляет доставку товара на склад Заказчика, расположенный по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11. Доставка должна осуществляться в рабочий день с 9:00 до 15:00. Продавец не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой даты доставки товара обязан известить Заказчика об отправке товара, а также сообщить Заказчику необходимые для оформления пропуска на территорию Заказчика данные работников Продавца (Ф.И.О., паспортные данные, марку и государственный номер транспортного средства), с соблюдением (учетом) требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», посредством факсимильной, телеграфной или электронной связи. Форма, сроки и порядок оплаты товаров - Безналичным платежом на основании выставленных Продавцом счетов. Авансовый платеж в размере 30% (Тридцати процентов) от цены договора в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания договора с помощью электронной подписи (ЭП). Окончательный расчет в размере 70% (Семидесяти процентов) от цены договора производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения товара и подписания товарных и/или товарно-транспортных накладных.