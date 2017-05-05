ОЗЦ-018-17 на право заключения договора на поставку персональных компьютеров и оргтехники в 2017 году

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке всей партии Товара при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами