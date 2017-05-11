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Номер извещения
ГП716259
Уникальный номер закупки
ГИ-2
Наименование закупки
Поршневой компрессор высокого давления
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 09:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-24-02080
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
ozornin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озорнин Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка: Поршневой компрессор высокого давления
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 06:00 GMT +311.05.2017 06:0011.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716259Дата и время окончания срока приема заявок Поставка: Поршневой компрессор высокого давленияЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 06:0011.05.2017 06:0011.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716259Дата и время вскрытия заявок Поставка: Поршневой компрессор высокого давленияЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
18.05.2017 06:0018.05.2017 06:0018.05.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716259Подведение итогов не позднее Поставка: Поршневой компрессор высокого давленияЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка: Поршневой компрессор высокого давления
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка поршневого компрессора высокого давления 1шт В цену контракта включить: стоимость оборудования, стоимость доставки, монтаж и пусконаладочные работы. В коммерческом предложении указать стоимость всех позиций.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Екатеринбург пер.Хибиногорский 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
28
Документация лота
Кол-во: 1
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