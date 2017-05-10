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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку персональных компьютеров, мониторов, цифрового МФУ, оргтехники и расходных материалов

    Запрос предложений на поставку персональных компьютеров, мониторов, цифрового МФУ, оргтехники и расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716260Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку цифрового МФУ Canon iR-ADV 6555i + Выходной лоток Copy Tray-R2+Тонер C-EXV 36 КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716260

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку персональных компьютеров, мониторов, цифрового МФУ, оргтехники и расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 09:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение компьютеры и оргтехника 28 04 2017

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-71

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sergey.Rozhdestvenskiy@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Рождественский Сергей Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку персональных компьютеров, мониторов, оргтехники и расходных материалов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.05.2017 10:00 GMT +310.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716260Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку персональных компьютеров, мониторов, оргтехники и расходных материалов.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    10.05.2017 10:0010.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716260Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку персональных компьютеров, мониторов, оргтехники и расходных материалов.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    17.05.2017 10:0017.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716260Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку персональных компьютеров, мониторов, оргтехники и расходных материалов.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.201717.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716260Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку персональных компьютеров, мониторов, оргтехники и расходных материалов.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку персональных компьютеров, мониторов, оргтехники и расходных материалов.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    26.20.17.110

    Мониторы, подключаемые к компьютеру

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Персональный компьютер, монитор, оргтехника и расходные материалы"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Запрос предложений на поставку цифрового МФУ Canon iR-ADV 6555i + Выходной лоток Copy Tray-R2+Тонер C-EXV 36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.05.2017 10:00 GMT +310.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716260Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку цифрового МФУ Canon iR-ADV 6555i + Выходной лоток Copy Tray-R2+Тонер C-EXV 36 Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    10.05.2017 10:0010.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716260Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку цифрового МФУ Canon iR-ADV 6555i + Выходной лоток Copy Tray-R2+Тонер C-EXV 36 Колпино

    Подведение итогов не позднее

    17.05.2017 10:0017.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716260Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку цифрового МФУ Canon iR-ADV 6555i + Выходной лоток Copy Tray-R2+Тонер C-EXV 36 Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.201717.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716260Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку цифрового МФУ Canon iR-ADV 6555i + Выходной лоток Copy Tray-R2+Тонер C-EXV 36 Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку цифрового МФУ Canon iR-ADV 6555i + Выходной лоток Copy Tray-R2+Тонер C-EXV 36

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    26.20.18.000

    Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цифровое МФУ"

    Кол-во: 0

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