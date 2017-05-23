Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: Оплата поставляемой Продукции производится в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытый в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.№275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке, выбранным головным исполнителем. Уполномоченным банком является – ПАО «Сбербанк России». Покупатель производит 100% оплату продукции согласно заявке, на основании счета Поставщика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета. Поставщик обязан выставить счет на оплату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя. Срок поставки (выборки) товара: Поставка Продукции осуществляется частями, по мере возникновения потребности у Покупателя по письменным заявкам Покупателя в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подачи заявки Покупателем.