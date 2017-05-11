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    Главная / Торги / Разработка проекта по замене гидравлических подъемников заслонок печей

    Разработка проекта по замене гидравлических подъемников заслонок печей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2017 06:0011.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716256Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проекта по замене гидравлических подъемников заслонок печейЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716256

    Уникальный номер закупки

    ГИ-1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка проекта по замене гидравлических подъемников заслонок печей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 09:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех.задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    912-24-02080

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    ozornin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Озорнин Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проекта по замене гидравлических подъемников заслонок печей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2017 06:00 GMT +311.05.2017 06:0011.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716256Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проекта по замене гидравлических подъемников заслонок печейЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2017 06:0011.05.2017 06:0011.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716256Дата и время вскрытия заявок Разработка проекта по замене гидравлических подъемников заслонок печейЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2017 06:0018.05.2017 06:0018.05.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716256Подведение итогов не позднее Разработка проекта по замене гидравлических подъемников заслонок печейЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.201718.05.2017 06:0018.05.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716256Подведение итогов не позднее Разработка проекта по замене гидравлических подъемников заслонок печейЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проекта по замене гидравлических подъемников заслонок печей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Разработка рабочей документации, проведение экспертизы промышленной безопасности документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Екатеринбург пер.Хибиногорский 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30% аванс
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Тех.задание

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка проекта (рабочая документация, эпб)"

    Кол-во: 0

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